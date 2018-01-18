 

СК задержал бывшего директора «Орелгортеплоэнерго»

18.1.2018 | 23:59 Важное, Новости, Общество

В ближайшие двое суток суд выберет меру пресечения для Владимира Дорофеева.

Следственный комитет задержал бывшего гендиректора АО «Орелгортеплоэнерго» Владимира Дорофеева, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Ближайшие 48 часов он проведет под стражей, после чего суд выберет ему меру пресечения.

Следователи проверяют причастность Владимира Дорофеева к совершению других преступлений.

Напомним, по данным следствия, с декабря 2015 года по июнь 2017 года Дорофеев заключил договоры займа с семью организациями. После этого «Орелгортеплоэнерго» перечислило им более 139 миллионов рублей. До настоящего времени ни эти деньги, ни проценты в размере 13 миллионов не вернулись на счет компании. Ущерб, нанесенный приезжим чиновником компании, оценили в 150 млн.

Владимир Дорофеев, прибывший в Орел из Санкт-Петербурга, возглавил «Орелгортеплоэнерго» в 2015 году. В том же году акции предприятия были переданы из муниципальной собственности в областную. Об отставке менеджера стало известно 22 ноября 2017 года, перед этим силовики проводили обыски и выемки документов в офисе компании.

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ИА «Орелград»

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