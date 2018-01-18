 

Смерть водителя за рулем в Орле попала на видео

18.1.2018 | 11:15 Важное, Видео, Новости, Происшествия

Напомним, 17 января на Карачевском шоссе в Орле автомобиль «Фольксваген» выехал с дороги и вылетел на трамвайные рельсы, после чего продолжил путь и остановился только через несколько десятков метров. Как выяснилось позже, водитель автомобиля умер за рулем. Пассажиру потребовалась медицинская помощь.

Пользователь Святослав Кугот, ставший очевидцем ДТП, выложил на YouTube видео, записанное на авторегистратор. Он ехал прямо за иномаркой. В какой-то момент она начала ускоряться и съехала влево. Водитель на встречной полосе едва успел затормозить, а «Фольксваген» выехал с дороги и проехал вперед, остановившись у дерева возле магазина «Багира».

ИА «Орелград»

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