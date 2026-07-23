Прокурор области взял на контроль ситуацию с вырубкой деревьев на берегу Оки

Очередной проект благоустройства в Орле требует зеленых “жертв”.

Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил провести проверку после публикаций в СМИ о планах властей снести зеленые насаждения вдоль левого берега реки Оки. В ходе разбирательства правоохранители оценят, насколько законно проводилось обследование деревьев и соблюдаются ли требования по защите городского зеленого фонда. Если будут найдены нарушения, прокуратура применит соответствующие санкции. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, губернатор Андрей Клычков анонсировал строительство в Орле одной из самых крупных набережных летом 2025 года. После этого в инвестпрограмме Орла появилось мероприятие по проектированию благоустройства территорий вдоль левого берега реки Орлик и левого берега реки Ока. Победителем открытого конкурса стало ООО «Точка». Проект должен был быть готов еще в апреле 2026 года. Источники финансирования для реализации задуманного пока не определены.

ИА “Орелград”