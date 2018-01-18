«Спецавтобаза»: «Орел убирают 40 единиц техники»

МУП сделал заявление, противоречащее оценке граждан.

Пресс-служба администрации Орла 18 января опубликовала заявление МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» о том, что на улицах города работают 39 единиц техники. Среди них 11 комбинированных дорожных машин, 9 самосвалов, 6 тракторов с щеткой, 4 фронтальных погрузчика, по одному бульдозеру и трактору с щеткой.

В ручной уборке задействованы 79 человек. Ночью уборка снега и посыпка велись на 93 улицах и 5 мостах. На дороги высыпали 200 тонн пескосоляной смеси.

Ранее по теме: Орловцы пожаловались на отсутствие снегоуборочной техники

ИА «Орелград»