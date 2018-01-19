Отказ выполоть сорняки обошелся орловской агрофирме в 100 тысяч рублей

Россельхознадзор крупно оштрафовал Шаблыкинский агрокомплекс.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, в Шаблыкинском районе завершилось административное расследование в отношении местного агрокомплекса. Было установлено, что обществу принадлежат земли сельхозназначения в Сомовском и Косулическом сельских поселениях.

По закону такая земля должна быть вовлечена в оборот и использоваться для ведения сельского хозяйства. Однако проверка покаазла, что поля на площади 4574,1 га заросли сорной травянистой растительностью.

— Причиной нарушения явилось ненадлежащее проведение агротехнических и агрохимических мероприятий по борьбе с сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения, — считают в ТУ Россельхознадзора.

По результатам административного расследования генеральный директор Шаблыкинский агрокомплекс и сама фирма были привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенных на них штрафов составила 100 тысяч рублей.