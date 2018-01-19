Под Орлом прокурор заступился за сироту, проживающую в непригодном доме

Суд Покровского района удовлетворил иск надзорного ведомства.

Как сообщила помощник судьи Покровского районного суда Наталья Алешичева, 17 января было вынесено решение по гражданскому делу по иску прокурора в интересах местной жительницы. Девушка относится к категории детей-сирот. Ответчиком выступила администрация Покровского района.

Прокурор потребовал обязать чиновников предоставить сироте жилое помещение по договору найма. Суд установил, что еще в 2002 году мать и отца девушки лишили родительских прав. Своего жилья у нее нет. Она вынуждена проживать в доме родителей, который, как показала прокурорская проверка, совершенно непригоден для проживания.

Нет у девушки и постоянной регистрации. Она временно «прописана» в доме сестры своего бывшего гражданского мужа. Несмотря на это, чиновники жильем ее не обеспечили. Суд удовлетворил заявленные прокурором исковые требования в полном объеме. Чиновников обязали выделить истице жилье.

Напомним, что ранее областная КСП обнародовала результаты проверки обеспечения жильем детей-сирот в Орловской области за 2016 год. Из отчета следует, что почти четверть выделенных на это средств не была освоена. В ряде районов квартиры для сирот закупали по завышенным ценам. А в некоторых муниципальных образованиях выделенное жилье оказалось таким, что сироты отказались в нем жить.

ИА «Орелград»