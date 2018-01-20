Усикову поручили реорганизовать Мезенский педколледж

При правительстве региона создана комиссия по реорганизации.

Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности врио главы Орловской области Александр Бударин. Он распорядился создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Мезенский педагогический колледж».

Судя по документу, планируется присоединить к нему Мезенский лицей. Комиссию возглавил заместитель председателя правительства области по социальной политике Андрей Усиков. Заместителем председателя комиссии назначена руководитель департамента образования Татьяна Шевцова.

ИА «Орелград»