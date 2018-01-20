 

Усикову поручили реорганизовать Мезенский педколледж

20.1.2018 | 15:48 Новости, Образование

При правительстве региона создана комиссия по реорганизации.

Соответствующий документ подписал исполняющий обязанности врио главы Орловской области Александр Бударин. Он распорядился создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Мезенский педагогический колледж».

Судя по документу, планируется присоединить к нему Мезенский лицей. Комиссию возглавил заместитель председателя правительства области по социальной политике Андрей Усиков. Заместителем председателя комиссии назначена руководитель департамента образования Татьяна Шевцова.

ИА «Орелград»

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