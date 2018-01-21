Орловскую агрофирму наказали за плохую борьбу с синантропной птицей

Нарушение законодательства выявил Россельхознадзор.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора, внеплановая проверка прошла в одном из агропредприятий Свердловского района. Ранее ему было выдано предписание об устранении нарушений требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Но оно не было исполнено.

— Так, обществом не оштукатурены стены и не заделаны в них сквозные трещины, не устранены дефекты кровли, выбоины в полу и щели в дверных проемах, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Кроме того, не были предприняты меры по предотвращению попадания животных и синантропной птицы (так называют диких птиц, постоянно обитающих около человека) внутрь склада.

За неисполнение предписания был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы рассмотрел мировой суд, который назначил штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»