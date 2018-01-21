В Орловской области началась борьба с паводком

Правительство поручило предотвратить возможный ущерб от половодья.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности врио губернатора Александр Бударин. Документ издан «в целях обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба в жилых кварталах и организациях в период предстоящего весеннего половодья 2018 года». Так, правительству поручено до 15 февраля организовать проведение мероприятий по обеспечению готовности инженерной, дорожной и строительной техники к противопаводковым мероприятиям и ликвидации возможных последствий весеннего половодья, связанных с затоплением и разрушением мостов, дорог и населенных пунктов.

До 15 февраля необходимо предусмотреть «комплекс мер по безопасному функционированию в период весеннего половодья социально значимых объектов (школ, лечебных учреждений, интернатов)». Кроме того, будет проведен поименный учет хронических больных и беременных женщин в зонах возможного затопления. Ответственным поручено обеспечить их заблаговременную госпитализацию до наступления весеннего половодья.

Предприятиям АПК рекомендовано заблаговременно завезти корма на животноводческие фермы и комплексы и подготовиться к возможным ограничениям подачи электроэнергии. Кроме того, специалисты по традиции обследуют гидротехнические сооружения – существует риск размытия бесхозяйных плотин.

ИА «Орелград»