 

Мэрия Орла не достигла соглашения по уличному освещению

22.1.2018 | 15:31 Новости, Общество

Спор рассудит арбитражный суд.

29 января в Арбитражном суде Орловской области будет рассмотрен иск об уличном освещении Орла, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Суд проверит соответствие уличных светильников требованиям энергосервисного контракта.

Администрация Орла и подрядчик — «Ростелеком» — не сумели достичь согласия и заключить мировое соглашение. В мэрии заявляют, что их интересы не были учтены.

Напомним, после замены уличных светильников на светодиодные в Орле стало заметно темнее. Участились наезды на пешеходов в темное время суток, а в ГИБДД начали жаловаться на несрабатывающие камеры. «Ростелеком» неоднократно подчеркивал, что выполнял работы строго по прописанному договору и соблюдал все требования чиновников.

ИА «Орелград»

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