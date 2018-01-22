Мэрия Орла не достигла соглашения по уличному освещению

Спор рассудит арбитражный суд.

29 января в Арбитражном суде Орловской области будет рассмотрен иск об уличном освещении Орла, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Суд проверит соответствие уличных светильников требованиям энергосервисного контракта.

Администрация Орла и подрядчик — «Ростелеком» — не сумели достичь согласия и заключить мировое соглашение. В мэрии заявляют, что их интересы не были учтены.

Напомним, после замены уличных светильников на светодиодные в Орле стало заметно темнее. Участились наезды на пешеходов в темное время суток, а в ГИБДД начали жаловаться на несрабатывающие камеры. «Ростелеком» неоднократно подчеркивал, что выполнял работы строго по прописанному договору и соблюдал все требования чиновников.

ИА «Орелград»