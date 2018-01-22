Мэрия подала в суд на подрядчика по ремонту дорог

С компании «Двин» хотят взыскать пени.

«Управление коммунальным хозяйством г. Орла» подало в суд на тульскую компанию «Двин», которая занималась ремонтом дорог и общественных территорий в 2017 году в областном центре, сообщает «Вечерний Орел». Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Орловской области.

УКХ просит взыскать с «Двина» 2,6 млн рублей неустойки по заключенным контрактам. Туляки открещиваются от претензий.

Компания «Двин», зарегистрированная незадолго до получения контрактов, имела проблемы и с ремонтом дворов, и с дорожными работами. Также она занималась благоустройством парка «Ботаника» и неоднократно срывала сроки завершения работ.

ИА «Орелград»