 

В Орле детей перестанут таскать на медосмотры целыми классами

22.1.2018 | 9:34 Медицина, Новости

Меняется подход.

С 2018 года школьники Заводского района Орла перестанут проходить медосмотры в массовом порядке, сообщает «Орловское информбюро». Каждый ребенок будет предварительно записан и придет к своему времени.

— У нас подготовлены поименные списки. Каждый ребенок записан электронно, и он будет подходить к своему времени на обследование ко всем врачам. Другими словами, к каждому ребенку будет применен индивидуальный подход в соответствии с возрастом, группой здоровья, наличием хронических заболеваний, — рассказала Светлана Крестова, главврач детской поликлиники №1.

Такой подход стал возможен благодаря внедрению проекта «Бережная поликлиника». Сейчас он работает в тестовом режиме в поликлинике Мценской ЦРБ и в детской поликлинике №1 г. Орла. Проект призван сэкономить силы и время врачей и пациентов.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования