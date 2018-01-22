В Орле детей перестанут таскать на медосмотры целыми классами

Меняется подход.

С 2018 года школьники Заводского района Орла перестанут проходить медосмотры в массовом порядке, сообщает «Орловское информбюро». Каждый ребенок будет предварительно записан и придет к своему времени.

— У нас подготовлены поименные списки. Каждый ребенок записан электронно, и он будет подходить к своему времени на обследование ко всем врачам. Другими словами, к каждому ребенку будет применен индивидуальный подход в соответствии с возрастом, группой здоровья, наличием хронических заболеваний, — рассказала Светлана Крестова, главврач детской поликлиники №1.

Такой подход стал возможен благодаря внедрению проекта «Бережная поликлиника». Сейчас он работает в тестовом режиме в поликлинике Мценской ЦРБ и в детской поликлинике №1 г. Орла. Проект призван сэкономить силы и время врачей и пациентов.

ИА «Орелград»