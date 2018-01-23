Орловцам пригрозили санкциями из-за бешенства

За отказ вакцинировать домашних животных сельчанам выпишут штрафы.

Как сообщили в управлении ветеринарии Орловской области, сотрудники отдела госветнадзора возбудили два дела об административном правонарушении по статье 10.6 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных).

Они заведены на жителей сел Болховского и Знаменского районов. Эти люди отказались вакцинировать своих животных против бешенства. Чуть ранее в населенных пунктах, в которых они проживают, был введен карантин по данному заболеванию.

Врио губернатора Андрей Клычков утвердил план мероприятий по ликвидации вируса и недопущению его распространения. Он предусматривает обязательную вакцинацию домашних животных. Однако не все сельчане отнеслись к этому, как к обязанности, за что им пригрозили санкциями.

— Некоторые граждане отказывались вакцинировать своих животных против бешенства во время подворных обходов ветеринарными специалистами, — пояснили в управлении. – Им грозит административный штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

Напомним, что в текущем году в Орловской области зарегистрировано шесть случаев заболевания животных бешенством. Вирус был выявлен у трех кошек, двух енотовидных собак и лисы.

ИА «Орелград»