В Орловской области ДПС гналась за пьяным подростком

Он катался по поселку без номеров.

Сотрудники ДПС задержали 17-летнего нетрезвого парня, который катался по поселку на «Жигулях» отца, сообщает «Орловское информбюро». Случай произошел в селе Черемошное в Троснянском районе.

Внимание экипажа привлек ВАЗ-2105 без номеров. Инспекторы потребовали водителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость. Уехать от стражей порядка он не смог и, в конце концов, бросил машину и побежал.

Родителям придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Машина была снята с учета ГИБДД.

ИА «Орелград»