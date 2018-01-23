 

В Орловской области ДПС гналась за пьяным подростком

23.1.2018 | 9:16 Новости, Происшествия

Он катался по поселку без номеров.

Сотрудники ДПС задержали 17-летнего нетрезвого парня, который катался по поселку на «Жигулях» отца, сообщает «Орловское информбюро». Случай произошел в селе Черемошное в Троснянском районе.

Внимание экипажа привлек ВАЗ-2105 без номеров. Инспекторы потребовали водителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость. Уехать от стражей порядка он не смог и, в конце концов, бросил машину и побежал.

Родителям придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Машина была снята с учета ГИБДД.

ИА «Орелград»

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