Орловского бобслеиста не допустили до Олимпиады

Роман Кошелев не попадет в Корею.

Орловский бобслеист Роман Кошелев не допущен до участия в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане, сообщила пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова изданию ТАСС. Разгоняющий не получит приглашения. Причина решения Международного олимпийского комитета не уточняется.

В интервью «ОрелСпорту» Роман Кошелев заявил, что только в январе уже сдал 8 допинг-проб. Российское антидопинговое агентство подавало заявки спортсменов на проверку в 2012-2015 годах, когда Кошелев занимался легкой атлетикой.

ИА «Орелград»