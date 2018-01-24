 

Орловского бобслеиста не допустили до Олимпиады

24.1.2018 | 9:48 Новости, Спорт

Роман Кошелев не попадет в Корею.

Орловский бобслеист Роман Кошелев не допущен до участия в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане, сообщила пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова изданию ТАСС. Разгоняющий не получит приглашения. Причина решения Международного олимпийского комитета не уточняется.

В интервью «ОрелСпорту» Роман Кошелев заявил, что только в январе уже сдал 8 допинг-проб. Российское антидопинговое агентство подавало заявки спортсменов на проверку в 2012-2015 годах, когда Кошелев занимался легкой атлетикой.

ИА «Орелград»

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