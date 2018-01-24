Под Орлом перевернулся «Рено»

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24.1.2018 | 12:57 Новости, Происшествия

Водитель не справился с управлением.

В Покровском районе Орловской области перевернулся автомобиль «Рено Логан», сообщили в ГУ МЧС по региону. ДТП произошло 24 января в 8:49 на 88-м километре трассы «Орел-Тамбов».

Водитель иномарки не справился с управлением, и автомобиль съехал с дороги в кювет. Судя по повреждениям, видным на фотографии, «Рено» перевернулся. Один человек получил травмы в ДТП.

— На месте ДТП работали силы и средства в количестве 8 человек, 3 единиц техники, — добавили в МЧС.

ИА «Орелград»

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