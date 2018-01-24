Подрядчик по строительству пешеходного моста узнал об остановке работ из прессы

Официального уведомления в компанию «Региональные газораспределительные сети» не поступало.

Ведущий инженер ПТО «Региональные газораспределительные сети» Павел Алексеенко сообщил «Орелграду», что компания узнала из прессы о намерении властей Орловской области приостановить работы по строительству пешеходного моста через Оку в Орле. Напомним, именно «РГС» является генеральным подрядчиком.

О приостановке работ заявил вчера врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на совещании по развитию Орла.

— Я прочитал в новостях то, что сказал врио губернатора. Но официальных уведомлений от нашего заказчика мы не получали. Больше ничего не могу сказать, — сказал Павел Алексеенко, предложив нам обратиться к заказчику — МКУ «Управление капитального строительства г. Орла». Оперативный комментарий от руководителя учреждения Сергея Костикова получить не удалось.

Напомним, Андрей Клычков заявил о необходимости разработки концепции развития Орла до стройки пешеходного моста. При этом он сказал о приостановлении работ как о свершившемся факте, но представители подрядчика на месте почему-то узнали об этом позже участников собрания, прессы и жителей областного центра.

Отметим, что заморозка работ тянет за собой сдвиг сроков по завершению строительства. Сколько продлится разработка концепции развития центра Орла, тоже неясно. Если представить, что в створе улицы Покровской все же появится пешеходный мост, то в случае просрочки «Региональные газораспределительные сети» будут вынуждены заплатить неустойку — по всем правилам заключения муниципальных контрактов. Компании придется работать с опережением, чтобы вложиться в указанную дату — июль 2019 года. Не исключено, что это повлечет за собой удорожание проекта.

Впрочем, как стало известно «Орелграду», «Региональные газораспределительные сети» пока занимаются разработкой рабочей документации и опаздывают с ее сдачей.

ИА «Орелград»