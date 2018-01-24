 

В Орловской области преступность снизилась в 19 районах

24.1.2018 | 10:00 Новости, Общество

Итоги года подвели на расширенном заседании коллегии УМВД.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, врио главы региона Андрей Клычков принял участие в расширенном заседании коллегии УМВД России по Орловской области. Там были подведены итоги оперативно-служебной работы правоохранительных органов за 2017 год.

— В регионе отмечено снижение общей преступности на 5 процентов, — подчеркнул Андрей Клычков. — Уровень преступности ниже, чем в ЦФО и в среднем по России. Более чем на 4 процента выросла раскрываемость преступлений.

По данным УМВД, в минувшем году в органы внутренних дел поступило 132285 заявлений и обращений граждан, что на 8,3 процента меньше уровня 2016 года. По результатам их рассмотрения зарегистрировано 8848 преступлений. Уровень преступности на территории области (1172,2 в расчете на 100 тысяч жителей) меньше, чем по ЦФО (1184) и в среднем по России (1419,4).

Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 19 районах. В то же время больше совершено уголовно наказуемых деяний на территории Заводского (+12,2 процента), Колпнянского (+24,6), Верховского (+7,2), Залегощенского (+5,2), Орловского (+4,3), Краснозоренского (+3,7), Должанского (+2,3), Болховского (+1,5) и Новосильского (+1,2) районов.

ИА «Орелград»

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