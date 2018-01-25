Сеть заполонили фото «волшебного» Орла

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25.1.2018 | 15:30 Важное, Новости, Общество

25 января Орел оделся в белое. Все деревья за ночь покрылись инеем, чему предшествовал плотный вечерний туман. Жители города обрадовались, что наконец-то дождались настоящей зимы, и не упустили возможности поделиться своей радостью в соцсетях, прикладывая фотографии.

 

❄️Красота невероятная #instagood #winter #beauty #nature

Публикация от Anastasia Selezneva (@greatchunga)

Вот и к нам пришла зима…

Публикация от Sergey Rudnev (@sergeyrudnev83)

Так хочется в детство… На улице снег, мороз, а тебя закутывают в три слоя в теплый шарф и куда-то везут на санках. В карманах — конфеты, мандаринки, баранки. И ты едешь себе тихо, спокойно, ловишь языком падающие снежинки, руками копаешься в мимо проносящихся сугробах. Сказка же. И почему я раньше этого не ценила? Думаю, мне крайне необходимы санки и возильщик. Пропишу в тегах #санки и #работа — может кто-то найдет своё истинное предназначение 😂😂😂 _________________ #Орел #зима #мороз #санки #работа #инстаграм #детство #жизнь #мысли

Публикация от Елена (@helen_write_)

 

ИА «Орелград», фото из соцсетей

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