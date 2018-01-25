Сеть заполонили фото «волшебного» Орла

25 января Орел оделся в белое. Все деревья за ночь покрылись инеем, чему предшествовал плотный вечерний туман. Жители города обрадовались, что наконец-то дождались настоящей зимы, и не упустили возможности поделиться своей радостью в соцсетях, прикладывая фотографии.

ИА «Орелград», фото из соцсетей