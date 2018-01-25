В Орле на улице Ленина установят памятную доску

В областном центре решено увековечить память купца.

Орловский горсовет 25 января согласовал установку памятной доски Гласному городской Думы и Орловского уездного земства купцу Ивану Левакову, сообщили в пресс-службе собрания. Она появится на фасаде дома №16/20, принадлежавшего купцу.

Увековечить память Ивана Левакова предложили общественники. Инициативу поддержала комиссия по установке объектов монументального искусства. Получено разрешение собственников дома, УМИЗ и областного управления по госохране памятников. Все расходы будут оплачены из внебюджетных источников.

Справка от горсовета

Иван Леонтьевич Леваков родился 30 января 1841 года в Орле, в патриархальной семье. После смерти отца ему пришлось возглавить небольшую семейную артель, которая через несколько лет стала одной из наиболее прибыльных городских компаний. Спустя десять лет Иван Леваков стал самым богатым человеком в Орловской губернии и получил высший отличительный знак купеческого сословия – титул купца I гильдии.

К концу XIX века состояние купца превышало миллион рублей. Торгово- строительной империи Левакова принадлежали: кирпичный завод, фабрика по производству красок и олиф, завод цементных изделий и стройматериалов, сеть магазинов. Имение его располагалось в самом центре Орла (на территории нынешнего Детского парка). Согласно описи 1897 года на 3,7 тыс. гектаров размещались: обширный барский дом, каретный сарай, огромный амбар, коптильня, хлев и большой сарай для птиц. Левакову принадлежал трехэтажный особняк на главной улице города – Болховской.

Поскольку Иван Леонтьевич вырос в глубоко религиозной семье, то основными объектами его меценатской деятельности стали храмы. С 1883 года он принимал активное участие в восстановлении Сретенской (Георгиевской) церкви.

Через десять лет он уже руководил всеми ремонтными и реставрационными работами в Петропавловском соборе, на которые пожертвовал собственные деньги.

Под руководством Ивана Левакова возводилась церковь Кирилла и Мефодия. Для росписи храма и иконостаса он пригласил в Орел учеников Васнецова и Врубеля, а мрамор выписал из Италии. В 1898 году, на средства купца Левакова, была перестроена Александро- Невская церковь при Орловском училище. В быту Иван Леонтьевич был строг и консервативен. Умер купец I гильдии, гласный Орловского уездного земства Иван Леонтьевич Леваков 11 августа 1911 года. Как стало известно позже, всего год он не дожил до получения дворянского звания. Его похоронили на Крестительском кладбище города Орла.