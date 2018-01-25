В Орле ребенка высадили на мороз из-за несработавшего проездного

Пятикласснику ничего не оставалось, как идти до Лужков пешком.

Директор лицея №4, депутат горсовета Татьяна Малыгина на заседании 25 января рассказала о случае хамского отношения водителей к пассажирам. По ее словам, несколько дней назад на 1-й Посадской ученика ее школы высадили на остановке из-за несработавшего электронного проездного билета. Пятикласснику пришлось в мороз добираться до Лужков пешком.

Депутаты в очередной раз потребовали навести порядок в работе общественного транспорта. Впрочем, эти увещевания звучат регулярно, а отдел транспорта ничего не может сделать с маршрутчиками-беспредельщиками: они продолжают нарушать графики, хамить, курить и т.д.

ИА «Орелград»