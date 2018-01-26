В Орле СК проверит высадку ребенка из маршрутки на мороз

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26.1.2018 | 10:39 Новости, Общество

Инициирована доследственная проверка.

В Следственном управлении СК РФ по Орловской области объявили о начале доследственной проверки по поводу инцидента с высаженным ребенком из одной из маршруток. Об этом 26 января сообщили в ведомстве.

Напомним, директор лицея №4, депутат горсовета Татьяна Малыгина на заседании 25 января рассказала, что несколько дней назад на 1-й Посадской ученика ее школы высадили на остановке из-за несработавшего электронного проездного билета. Пятикласснику пришлось в мороз добираться до Лужков пешком.

Следственный комитет увидел в инциденте оставление в опасности малолетнего ребенка.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области Юлия Дорофеева. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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