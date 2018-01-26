Чиновники объяснили завышение цен на жилье для детей-сирот

Департамент строительства ответил на публикацию «Орелграда».

Напомним, что ранее «Орелград» рассказал о результатах проверки, проведенной Контрольно-счетной палаты Орловской области. Согласно им, в 2016 году в нашем регионе десятки миллионов рублей, выделенных на жилье для детей-сирот, не были освоены. Кроме того, в нескольких районах было выявлено превышение на 30-50 процентов закупочных цен по сравнению с рыночными. А более половины квартир было приобретено на вторичном рынке.

Официальный комментарий по этому поводу дал областной департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. В целом, в нем подтверждены ранее озвученные выводы.

Сообщается, например, что в областном бюджете на 2016 год на жилье для детей-сирот было предусмотрено 251,9 миллиона рублей, а исполнение составило 194,8 миллиона. Наибольший объем неосвоенных денежных средств в 2016 году был отмечен в Орле.

«Неосвоение денежных средств обусловлено недостаточностью мер, принимаемых администрацией города Орла при исполнении переданных государственных полномочий в 2016 году, — сообщает департамент. — Всего на указанную сумму приобретено 215 жилых помещений, в том числе 58 жилых помещений по муниципальным контрактам 2015 года. На первичном рынке было приобретено 97 жилых помещений, что составляет 45,1 процента. Приобретение жилых помещений муниципальными образованиями по завышенным ценам обусловлено сложившимся в 2016 году в районных центрах дефицитом жилья, отвечающего требованиям регионального законодательства».

В департаменте отмечают, что, несмотря на превышение рыночных цен, фактов превышения установленной законодательством максимальной стоимости 1 кв. м. общей площади жилых помещений муниципальными образованиями допущено не было. Максимальная стоимость жилья была ограничена постановлением правительства Орловской области от 28 июля 2011 года № 245.

«Департаментом еще в начале 2017 года проанализированы показатели недоосвоения финансовых средств областного бюджета, приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья и приняты соответствующие меры, — заверили в ведомстве. — С целью увеличения количества жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот на первичном рынке, было инициировано внесение изменения в региональное законодательство, предусматривающего увеличение общей площади приобретаемого жилого помещения до 45 кв. м. вместо 40 кв. м., что позволило увеличить число застройщиков участвующих в аукционных процедурах».

По итогам 2017 года было приобретено 240 квартир, в том числе 113 на первичном рынке жилья.

ИА «Орелград»