Глава ливенского БТИ заключен под стражу

Он и его подельник проведут ближайшие дни за решеткой.

Суд заключил под стражу руководителя Ливенского отделения ГУП Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» (БТИ) Сергея Фаустова и его подельника – работнику ООО «МЦ Здоровье» Андрея Дорохова, сообщили в СУ Следственного комитета по Орловской области. Напомним, они подозреваются в получении взятки.

Чиновника и его знакомого задержали 23 января. Следователи установили, что в период с 4 октября 2017 года по 23 января 2018 года подозреваемые получили 95 тысяч рублей за оформление техдокументации на три гаража и земельные участки под ними. Для этого использовались фиктивные документы. Фаустова и Дорохова задержали с поличным 23 января при получении транша в размере 35 тысяч рублей.

ИА «Орелград»