Удостоенные правительственных наград орловцы получат премии

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26.1.2018 | 17:30 Новости, Общество

Утвержден размер единовременного поощрения.

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы региона Александр Бударин. Согласно ему, единовременное денежное поощрение гражданам, удостоенным наград правительства Орловской области, в 2018 году составит 10 тысяч рублей. Отметим, что размер премии не изменился по сравнению с 2016 и 2017 годами.

Напомним, что практика вручения правительственных наград и денежных поощрений была введена при губернаторе Вадиме Потомском. Они положены жителям региона, удостоенных почетных отраслевых званий регионального значения.

В частности, право на поощрение имеют граждане, удостоенные таких званий как «Почетный машиностроитель Орловской области», «Почетный работник пищевой индустрии», «Почетный работник науки и высшей школы», «Почетный работник муниципальной службы», «Почетный работник средств массовой информации», «Почетный эколог» и другие.

ИА «Орелград»

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