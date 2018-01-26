В Орле завершилась работа над уникальным историческим проектом

Авторы проекта об истории российской провинции выпустили пятый сборник.

Презентация очередного сборника уникального проекта «Российская провинция в крупнейших событиях отечественной истории» прошла в заключительные дни минувшего года, а сейчас он стал доступен широкой общественности. Издание вышло под названием «1917 год в российской провинции». В его основу легли материалы Международной научной конференции, которая прошла в Орле в прошлом году. Сборник стал пятым, выпущенным с 2013 года.

— Впервые в орловском научном пространстве появились хорошие площадки для обмена мнениями исследователей из разных регионов, — рассказал «Орелграду» составитель и ответственный редактор, доктор исторических наук Андрей Минаков. – Они показали, что провинция была неоднородна по откликам на события общероссийского масштаба. Внутри государственных институтов и общественных слоев имели место насыщенные, но во многом противоречивые процессы.

Среди авторов не только орловцы, но и историки из ведущих научных и образовательных центров страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Самары, Рязани, Оренбурга, Владивостока, Якутска и других. В сборниках также были опубликованы работы ученых из Польши и Франции. Так, в заключительном издании исследование на тему событий вековой давности представил Дариуш Злотковски – профессор Института истории Академии имени Яна Длугоша в Ченстохове. Его работа посвящена падению польского имения Островы Великого князя Михаила Александровича.

Кандидат исторических наук Артем Гуларян в своей работе дает стратегический анализ соотношения политических сил в Орловской губернии накануне 1917 года. В частности, он указывает, что существовали группы максималистов и анархистов, а также неинституализированные группы — организации, которые так и не определились со своей политической принадлежностью.

Перед Первой мировой войной в Орловской губернии численность войск составляла около 20 тысяч человек. Об этом в своем исследовании пишет кандидат исторических наук Светлана Букалова. К началу 1917 года численность войск выросла в 3,5 раза – до 73,5 тысячи человек. Основным времяпрепровождением солдат тыловых частей были учебные занятия, которые должны были продолжаться не менее шести часов в день.

— Провинциальный срез изучения прошлого дает богатый материал, дополняющий общероссийские данные — много новых персоналий, новых фактов об уже известных лицах, — считает Андрей Минаков. — Например, авторы поднимают такие малоизученные в советское время вопросы, как персоналии Белого движения и их деятельность, военнопленные и беженцы на территории России, церковная история в регионах, члены Императорского дома в провинции и другое.

Добавим, что в рамках проекта помимо вышеуказанного также вышли сборники «Династия Романовых и российская провинция» (2013 год), «Первая мировая война и российская провинция» (2014), «Великая Отечественная война в региональном измерении» (2015) и «Арктика и русская провинция» (2016 год).

ИА «Орелград»