Клычков изменил правила отдыха детей

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27.1.2018 | 14:47 Новости, Общество

Внесены поправки в порядок предоставления мер социальной поддержки.

Врио губернатора Андрей Клычков внес изменения в постановление правительства региона «Об утверждении Порядка и условий предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям детей в Орловской области в сфере организации отдыха и оздоровления».

В частности, документ дополнен пунктом 4.9 следующего содержания: «За счет средств областного бюджета оплачивается 50 процентов стоимости путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный центр, детский лагерь палаточного типа на профильные смены детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях Орловской области, из расчета утвержденной средней стоимости путевки».

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на оплату путевок будет позже утвержден постановлением правительства Орловской области. Еще одна новелла – чиновников обязали публиковать информацию о предоставлении услуг по отдыху и оздоровлению детей в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

ИА «Орелград»

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