Орловский вуз поддержал теологию

ОГУ стал инициатором создания научно-образовательной теологической ассоциации.

Как сообщили в Орловском госуниверситете имени Тургенева, ректор вуза Ольга Пилипенко представила наш регион на конференции «Теология и прогресс». В ее рамках ОГУ наряду с другими вузами страны выступил с инициативой создания Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА). Ее планируется организовать на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Желание присоединиться к НОТА также выразили Московский государственный университет имени Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский педагогический государственный университет и другие.

«Теология, признанная сегодня в России как самостоятельная область научного знания, способна оказать действенную поддержку государству в решении важнейших стратегических задач, к числу которых относятся воспитание достойных граждан, рост социальной справедливости и социальной солидарности в России, а это значит обеспечение устойчивого и безопасного развития страны, — считают в ОГУ. — Поэтому объединение ученых, создание научно-образовательного теологического сообщества свидетельствует о возрастающем внимании российского общества к ее общегуманитарному и междисциплинарному значению, к ее ценностно-мировоззренческой и воспитательной роли».

ИА «Орелград»