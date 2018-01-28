 

 

Орловцев защитят от опасностей военных конфликтов

28.1.2018 | 13:46 Новости, Общество

Правительство утвердило приоритеты в области гражданской обороны.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности врио губернатора Орловской области Александр Бударин. Он рекомендовал органам местного самоуправления и организациям обеспечить реализацию приоритетных направлений в области безопасности жизнедеятельности населения в 2018 году в подведомственной сфере деятельности.

Приоритеты утверждены отдельным списком. В 2018 году их в нашем регионе будет 25. В основном они предусматривают усовершенствование системы профилактики и обеспечения безопасности. В частности, один из приоритетов — совершенствование нормативной правовой и методической базы «с учетом современных взглядов на защиту населения, материальных и культурных ценностей».

Планом предусмотрено повышение уровня технической оснащенности повседневных и запасных пунктов управления ГО, в том числе оснащения их средствами автоматизации, а также совершенствование методов и способов защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах, ЧС и пожарах.

Кроме того, приоритетом названо формирование культуры безопасности населения в повседневной деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и других оперативных событий.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования