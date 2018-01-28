Орловцев защитят от опасностей военных конфликтов

Правительство утвердило приоритеты в области гражданской обороны.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности врио губернатора Орловской области Александр Бударин. Он рекомендовал органам местного самоуправления и организациям обеспечить реализацию приоритетных направлений в области безопасности жизнедеятельности населения в 2018 году в подведомственной сфере деятельности.

Приоритеты утверждены отдельным списком. В 2018 году их в нашем регионе будет 25. В основном они предусматривают усовершенствование системы профилактики и обеспечения безопасности. В частности, один из приоритетов — совершенствование нормативной правовой и методической базы «с учетом современных взглядов на защиту населения, материальных и культурных ценностей».

Планом предусмотрено повышение уровня технической оснащенности повседневных и запасных пунктов управления ГО, в том числе оснащения их средствами автоматизации, а также совершенствование методов и способов защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах, ЧС и пожарах.

Кроме того, приоритетом названо формирование культуры безопасности населения в повседневной деятельности и при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и других оперативных событий.

ИА «Орелград»