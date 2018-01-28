Орловским выпускникам дали отсрочку

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28.1.2018 | 11:44 Новости, Образование

Устное собеседование в 9-х классах перенесено с февраля на апрель.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), итоговое собеседование для выпускников 9-х классов перенесено на месяц. Изначально планировалось, что оно пройдет в феврале этого года. Однако его перенесли на 13 и 16 апреля.

— Итоговое собеседование ученики будут проходить в своих школах, — пояснили в ОРЦОКО. — Оно займет немного времени: минута на подготовку и около 15 минут на само собеседование. Оценивать работу по системе «зачет/незачет» будут учителя русского языка и литературы в процессе ответа ученика.

План итогового собеседования включает в себя такие пункты как чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

В ОРЦОКО отмечают, что в текущем году результаты итогового собеседования не влияют на допуск к государственной итоговой аттестации. Однако они могут использоваться для приема в профильные классы средней школы.

ИА «Орелград»

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