Жириновский в Орле рассказал про Навального и «Смерть Сталина»

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28.1.2018 | 6:56 Важное, Новости, Политика

В Орле прошла встреча с лидером ЛДПР.

Председатель Либерально-демократической партии России, один из самых узнаваемых политиков страны Владимир Жириновский провел встречу со студентами Орловского госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

— Политик рассказал о том, какими качествами должен обладать президент страны, поделился мнением по поводу нашумевших запретов фильмов – «Матильды» Учителя и «Смерти Сталина» Ионуччи, — рассказали в университете. — Не остался без внимания тема допингового скандала и оппозиционных сил в России.

Как сообщил «Орелграду» источник, посетивший встречу, один из студентов заинтересовался темой деятельности оппозиционера Алексея Навального. Жириновский подробно пояснил, почему задавший вопрос, по его мнению, неправ, а свой спич завершил фразой: «Из-за таких, как Навальный, мы страну [СССР] потеряли!»

После встречи множество студентов сфотографировалось с лидером ЛДПР. Для Жириновского организовали экскурсию по опорному вузу.

ИА «Орелград»

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