Горячую воду в Орле отключат 7 августа

4.8.2025 | 13:12 Важное, ЖКХ, Новости

Предоставление услуги возобновится 20 числа.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом заявили в филиале “РИР Энерго”.

Как обычно, терпеть коммунальные неудобства придётся тем, кто получает тепло от Орловской ТЭЦ. К ним относятся жители Советского, Железнодорожного и Северного районов, а также части Заводского района.

Отключения связаны с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. Так делают перед каждым новым отопительным сезоном.

В период испытаний жителей и гостей Орла просят не подходить к местам проведения работ, а также к местам выхода воды и пара.

Конкретный список домов, попадающих под ограничения, можно посмотреть на сайте Орловского филиала АО «РИР Энерго» (в разделе «График отключений»).

ИА «Орелград»


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