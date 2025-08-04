Горячую воду в Орле отключат 7 августа

Предоставление услуги возобновится 20 числа.
Об этом заявили в филиале “РИР Энерго”.
Как обычно, терпеть коммунальные неудобства придётся тем, кто получает тепло от Орловской ТЭЦ. К ним относятся жители Советского, Железнодорожного и Северного районов, а также части Заводского района.
Отключения связаны с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей. Так делают перед каждым новым отопительным сезоном.
В период испытаний жителей и гостей Орла просят не подходить к местам проведения работ, а также к местам выхода воды и пара.
Конкретный список домов, попадающих под ограничения, можно посмотреть на сайте Орловского филиала АО «РИР Энерго» (в разделе «График отключений»).
ИА «Орелград»