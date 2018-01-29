Злобин возвращается в Орел

Мэр Ливен займет место Анатолия Мишанова.

Мэр Ливен Николай Злобин в ближайшее время вернется в правительство Орловской области и станет первым заместителем председателя правительства. Об этом врио губернатора Андрей Клычков рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram.

29 января он провел встречу и с Николаем Злобиным, и с жителями Ливен. На встрече с градоначальником врио предложил ему занять место уволенного Анатолия Мишанова.

— Николай Васильевич глубоко разбирается в проблематике дорожной, строительной и жилищно-коммунальной отраслей регионального уровня, так как долгое время управлял инфраструктурным блоком Орловской области. Он обладает достаточным кругом коммуникаций с отраслевиками в регионе и имеет наработанные связи с федеральным центром, — написал Клычков.

По словам Андрея Клычкова, жители Ливен с грустью восприняли эту новость. Некоторые сказали, что их город лишают настоящего хозяина. Врио отметил, что Николай Злобин продолжит курировать Ливны и помогать городу.

Николай Злобин до 2010 года был заместителем главы Ливенской районной администрации. Затем он трудился уже в орловской администрации — заместителем мэра Виктора Сафьянова. С 2012 по 2015 годы Злобин работал в областном правительстве, на разных должностях курируя инфраструктурный блок. Позже он возглавил «Орелводоканал» и контролировал завершение строительства станции обезжелезивания. В Ливны Николай Злобин вернулся летом 2016 года, сменив на посту мэра города Леонида Фаустова.

Анатолий Мишанов покинул правительство Орловской области на прошлой неделе.

ИА «Орелград»