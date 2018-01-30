С клумб на улице Ленина вновь отвалилась плитка

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30.1.2018 | 13:11 Новости, Общество

Мэрии снова придется заставлять подрядчика делать гарантийный ремонт.

В Орле с клумб на улице Ленина отваливается облицовочная плитка. Фотографии появились в социальных сетях. На снимке видно, что на узкой части клумбы плитка отсутствует полностью, а на длинной части не хватает около шести плиток.

Вопрос был поднят сегодня на совещании в администрации Орла. Власти снова потребуют от подрядчика провести гарантийный ремонт.

Клумбы на улице Ленина появились в 2016 году перед юбилеем Орла. Первая же зима показала непригодность облицовки к погодным условиям. Тогда мэрия списывала все на вандалов. Кроме того, плитка могла обрушиться из-за коммунальщиков, которые, убирая зимой улицу Ленина, скидывали снег на клумбы.

ИА «Орелград», фото: vk.com/cives.orel

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