С клумб на улице Ленина вновь отвалилась плитка

Мэрии снова придется заставлять подрядчика делать гарантийный ремонт.

В Орле с клумб на улице Ленина отваливается облицовочная плитка. Фотографии появились в социальных сетях. На снимке видно, что на узкой части клумбы плитка отсутствует полностью, а на длинной части не хватает около шести плиток.

Вопрос был поднят сегодня на совещании в администрации Орла. Власти снова потребуют от подрядчика провести гарантийный ремонт.

Клумбы на улице Ленина появились в 2016 году перед юбилеем Орла. Первая же зима показала непригодность облицовки к погодным условиям. Тогда мэрия списывала все на вандалов. Кроме того, плитка могла обрушиться из-за коммунальщиков, которые, убирая зимой улицу Ленина, скидывали снег на клумбы.

ИА «Орелград», фото: vk.com/cives.orel