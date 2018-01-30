В Орле ожидается метель

Сложные погодные условия сохраняются.

31 января в Орловской области ожидается метель, сообщили в ГУ МЧС. На территории региона установится облачная погода, пройдет умеренный снег. Местами он перейдет в бурную фазу. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7..-2°С, днем -6..-1°С.

— Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, — напомнили в МЧС и попросили жителей региона соблюдать меры предосторожности.

ИА «Орелград»