В Орле ожидается метель

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30.1.2018 | 13:56 Новости, Общество

Сложные погодные условия сохраняются.

31 января в Орловской области ожидается метель, сообщили в ГУ МЧС. На территории региона установится облачная погода, пройдет умеренный снег. Местами он перейдет в бурную фазу. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7..-2°С, днем -6..-1°С.

— Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, — напомнили в МЧС и попросили жителей региона соблюдать меры предосторожности.

ИА «Орелград»

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