Орловца будут судить за оскорбление чувств верующих

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31.1.2018 | 18:46 Новости, Общество

Преступление было совершено в Интернете.

Следственный комитет передал в суд первое в истории Орловской области дело об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в ведомстве 31 января.

На скамью подсудимых попал 29-летний житель Орла. Следствие установило, что с октября 2015 года по февраль 2016 года он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» несколько изображений, оскорбляющих чувства православных и оскверняющих их идолы.

Обвинительное заключение по делу было утверждено. Отметим, что самое строгое наказание по данной статье — до 1 года лишения свободы.

ИА «Орелград»

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