Орловские выпускники потренируются сдавать ЕГЭ

Тренировочный экзамен пройдет в регионе 2 февраля.

Об этом было заявлено на совещании, которое прошло в Региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО). Тренировочный ЕГЭ по русскому языку намечен на 2 февраля. В нем примут участие ученики 11-х классов. Главная задача – апробация технологий печати в пунктах приема экзаменов (ППЭ) полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов и перевода бланков участников в электронный вид.

— Участие в федеральных апробациях позволит работникам ППЭ отработать процедуру проведения экзамена, — пояснил директор центра Алексей Карлов. — Одиннадцатиклассникам это поможет пройти все этапы экзамена: от входа в ППЭ до получения результатов тренировочного мероприятия.

Как сообщили в ОРЦОКО, в ходе совещания также была проведена деловая игра. Ее участники смоделировали аудитории и штаб ППЭ и прошли все этапы тренировочного мероприятия.

ИА «Орелград»