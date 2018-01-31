 

 

Злобин назначен зампредом правительства Орловской области

31.1.2018 | 18:59 Важное, Новости, Политика

Официально.

Бывший мэр Ливен Николай Злобин назначен первым заместителем председателя правительства Орловской области. Соответствующий документ 31 января подписал врио губернатора Андрей Клычков.

На этой должности Николай Злобин сменил Анатолия Мишанова, отправленного в отставку на прошлой неделе.

Николай Злобин до 2010 года был заместителем главы Ливенской районной администрации. Затем он трудился уже в орловской администрации — заместителем мэра Виктора Сафьянова. С 2012 по 2015 годы Злобин работал в областном правительстве, на разных должностях курируя инфраструктурный блок. Позже он возглавил «Орелводоканал» и контролировал завершение строительства станции обезжелезивания. В Ливны Николай Злобин вернулся летом 2016 года, сменив на посту мэра города Леонида Фаустова.

ИА «Орелград»

Ранее по теме:

Злобин возвращается в Орел

Злобин ушел в отставку с поста мэра Ливен

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования