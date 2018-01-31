Злобин назначен зампредом правительства Орловской области

Официально.

Бывший мэр Ливен Николай Злобин назначен первым заместителем председателя правительства Орловской области. Соответствующий документ 31 января подписал врио губернатора Андрей Клычков.

На этой должности Николай Злобин сменил Анатолия Мишанова, отправленного в отставку на прошлой неделе.

Николай Злобин до 2010 года был заместителем главы Ливенской районной администрации. Затем он трудился уже в орловской администрации — заместителем мэра Виктора Сафьянова. С 2012 по 2015 годы Злобин работал в областном правительстве, на разных должностях курируя инфраструктурный блок. Позже он возглавил «Орелводоканал» и контролировал завершение строительства станции обезжелезивания. В Ливны Николай Злобин вернулся летом 2016 года, сменив на посту мэра города Леонида Фаустова.

ИА «Орелград»

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