Злобин ушел в отставку с поста мэра Ливен

Администрацию Ливен временно возглавил Сергей Трубицин.

Как сообщили в администрации города Ливны, 30 января состоялось внеочередное заседание горсовета. На нем была принята отставка главы города Николая Злобина. С поста он ушел по собственному желанию. Затем депутаты согласовали временное исполнение обязанностей — администрацию города с приставкой «и.о.» возглавил первый замглавы Сергей Трубицин.

Напомним, что днем ранее Ливны посетил врио губернатора Андрей Клычков. Он предложил Николаю Злобину войти в состав регионального правительства. Чиновник в ближайшее время займет пост первого зампреда, освободившийся после отставки Анатолия Мишанова.

— Николай Васильевич — профессионал высокого класса, знает и любит Орловщину, — считает Андрей Клычков. — При этом хочу отметить, что он будет курировать Ливны. Что касается его новой должности, надеюсь, он поможет навести порядок во вверенной сфере и решить стоящие перед областью задачи.

— Сейчас перед нами стоит задача объединиться и поддержать избранного депутатским корпусом главу, чтобы достойно решать новые задачи, — сказал Николай Злобин. – Я, в свою очередь, будучи куратором города, постараюсь чаще бывать в Ливнах. Ключевые решения по определенным вопросам будут приниматься с моим непосредственным участием. Я ухожу, но не прощаюсь.

ИА «Орелград»