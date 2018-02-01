Клычков рассказал, когда погасят долги перед рабочими «Дормаша»

Важное заявление прозвучало на коллегии прокуратуры Орловской области.

Врио губернатора Андрей Клычков сообщил, что задолженность по зарплате перед работниками завода «Дормаш» будет полностью погашена к 1 марта 2018 года. Такое заявление он сделал сегодня на заседании коллегии прокуратуры Орловской области, посвященном обсуждению итогов работы в 2017 году. Андрей Клычков официально подтвердил то, о чем ранее было объявлено на заседании правительства области.

Погасить долг предполагается за счет реализации движимого имущества завода – станков, оборудования, инструментов и металлолома. Его стоимость оценивается в 57,9 миллионов рублей. Из них на погашение долга по зарплате направят около 50 миллионов рублей.

Прокурор региона Иван Полуэктов в своем выступлении также коснулся ситуации на «Дормаше». По его словам, по результатам принятия мер прокурорского реагирования была погашена задолженность по исполнительным производствам на 16 млн рублей.

— Работа, направленная на восстановление прав работников продолжается, — сообщил Иван Полуэктов. — Осуществляются надзорные мероприятия по уголовным делам о хищении денежных средств предприятия и доведения его до банкротства.

В целом, в 2017 году после принятия мер прокурорского реагирования в Орловской области была погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 70 млн рублей. За год внесено более 1000 актов реагирования. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 183 должностных лица. Судами удовлетворено 743 иска прокуроров на 32,3 млн рублей. Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено 14 уголовных дел.

ИА «Орелград»

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