 

 

Назван кандидат на пост главы избиркома Орла

1.2.2018 | 14:36 Новости, Политика

Облизбирком рекомендовал назначить на этот пост Владимира Селивановского.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании приняла постановление «О кандидатуре на должность председателя Муниципальной избирательной комиссии города Орла». Напомним, что предыдущий состав работал с 2013 года, и его полномочия истекли. На последнем заседании Орловского горсовета были согласованы кандидатуры членов избиркома.

Теперь же председателем облизбирком рекомендовал назначить Владимира Селивановского. Вернее, переназначить, так как он возглавлял муниципальный избирком последние четыре года. Нет сомнений в том, что предложение будет принято и одобрено. До выборов президента остались считанные дни, и вряд ли кто станет в такой ситуации менять председателя.

Добавим, что копия постановления уже направлена в муниципальную избирательную комиссию Орла.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования