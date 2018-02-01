Назван кандидат на пост главы избиркома Орла

Облизбирком рекомендовал назначить на этот пост Владимира Селивановского.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании приняла постановление «О кандидатуре на должность председателя Муниципальной избирательной комиссии города Орла». Напомним, что предыдущий состав работал с 2013 года, и его полномочия истекли. На последнем заседании Орловского горсовета были согласованы кандидатуры членов избиркома.

Теперь же председателем облизбирком рекомендовал назначить Владимира Селивановского. Вернее, переназначить, так как он возглавлял муниципальный избирком последние четыре года. Нет сомнений в том, что предложение будет принято и одобрено. До выборов президента остались считанные дни, и вряд ли кто станет в такой ситуации менять председателя.

Добавим, что копия постановления уже направлена в муниципальную избирательную комиссию Орла.

ИА «Орелград»