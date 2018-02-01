Орловское МЧС вытащило пять машин

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1.2.2018 | 11:59 Новости, Общество

Среди них была одна «скорая».

За 31 января сотрудники ГУ МЧС по Орловской области вытащили пять автомобилей, застрявших в снегу, сообщили в ведомстве.

В 7:15 на улице Катукова в Мценске застрял автомобиль скорой помощи. В 11:51 МЧС отбуксировало вытелевший в кювет грузовик «Мерседес». Через два часа рядом с трассой «Орел-Тамбов» помощь потребовалась водителю «Мазды». Вечером спасателям пришлось вытаскивать еще один грузовик «Мерседес», а также застрявший на трассе «Дросково-Русский Брод» автомобиль.

ИА «Орелград»

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