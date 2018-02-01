В Орле ветеран рассказал, как украинские националисты сорвали с него орден

Украинский переселенец попросил помощи в общественной приемной.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», на прием к депутату Госдумы Николаю Земцову в Орле пришел переселенец из Украины Егор Гнездилов. Он рассказал, что три года назад в День Победы, украинские националисты сорвали с него орден «Знак Почета».

Награду ветеран получил за высокие производственные показатели в сельском хозяйстве во время освоения целины Казахстана. Он попросил помощи в поиске утерянного ордена. По мнению Николая Земцова, шанс есть, поскольку, вероятно, сорвавшие с груди ветерана орден националисты не выбросили его, а продали антиквару.

— Егор Кузьмич – это живая легенда, человек, который осваивал целину,- подчеркнул Николай Земцов. — Он должен рассказать о своих трудовых подвигах подрастающему поколению. Мы в долгу перед такими людьми. Наша задача — возвращать утерянные награды. Этим занимаются специалисты «Бессмертного полка». Будем искать. Приложим для этого все усилия.

ИА «Орелград»