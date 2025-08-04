Туристов в Орёл завлекут Дедом Морозом и Снегурочкой

Утверждено пространственное развитие туристского кода центра города Орла.

Мэр Юрий Парахин утвердил муниципальную программу «Территориально-пространственное развитие туристского кода центра города Орла на 2025-2027 годы». Ее цель заключается в увеличении туристического потока и формировании комфортной и уникальной городской среды, направленное на повышение качества пребывания гостей города и качественное функционирование туристской инфраструктуры. Программой пока предусмотрено финансирование и мероприятия только на 2025 год.

Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, составляет 17,605 миллиона рублей, в том числе средства федерального бюджета – 12,5 миллиона рублей, средства областного бюджета – 126,26 тысячи рублей, средства бюджета города Орла – 4,978 миллиона рублей. На эти деньги планируется установить всего два арт-объекта: «Дед Мороз» и «Снегурочка». Судя по паспорту программы, стоять они будут в районе дома №39 по улице Ленина.

«Арт-объекты в виде Деда Мороза и Снегурочки станут яркими символами новогоднего Орла, создавая атмосферу праздника и притягивая туристов, – говорится в документе. – Эти инсталляции будут выполнены в современном стиле с использованием подсветки и интерактивных элементов, что сделает их популярными фототочками. Включение в композицию локальных орловских мотивов (например, узоров орловского списа или символики города) подчеркнет уникальность места и усилит связь с культурным наследием региона».

Авторы программы считают, что благодаря ее реализации будут достигнуты такие социально-культурные эффекты, как: выявление идентичности территории; повышение имиджа Орла в России в качестве туристской дестинации; стимулирование экономической активности; повышение доступности и качества услуг населению в сфере организации досуга, торговли, туризма; улучшение состояния историко-градостроительной среды.

Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка призваны увеличить туристический поток в Орел и обеспечить городу «своеобразие и узнаваемость». Развитие идентичности туристского кода центра города в целом предполагается произвести за счет «сохранения и ревитализации объектов культурного наследия и системы пространственных ориентиров». Программа является комплексным организационно-методическим и практическим планом действий в части территориально-пространственного развития центра города Орла на 2025-2027 годы, подчеркивают в мэрии.

ИА «Орелград»