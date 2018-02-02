Муромский проверил готовность Орла к паводку

И остался доволен результатом.

1 февраля на территории «Спецавтобазы» состоялся смотр готовности сил и средств к весеннему паводку, сообщили в администрации Орла. В нем примали участие сотрудники коммунальных и ресурсоснабжающих организаций, спецслужб и др. Было продемонстрировано 25 единиц техники.

— — Надеюсь, что в случае необходимости службы не подведут. У нас в городе Орле возможны подтопления в трех районах — Заводской, Железнодорожный и Советский. Уровень, при котором начинается затопление домов, составляет 785 см. Нынешний смотр выявляет слабые места и позволяет подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Согласно техническим докладам старших оперативных групп, подготовка техники и личный состав к паводку готов, — отметил глава администрации Орла Александр Муромский.

ИА «Орелград»