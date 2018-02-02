Полиция проверяет публикацию о сожительстве Клычкова и Лежнева

Сегодня в редакцию нашего сайта поступил звонок с просьбой прийти на беседу в городской отдел полиции.

Напомним, что в ноябре прошлого года на «Орелграде» вышла публикация «Незыгарь написал о сожительстве Клычкова и Лежнева».

Тогда наше издание рассказало о факте, который опубликовал федеральный Telegram-канал «Незыгарь», специализирующийся на политической информации. В тексте рассказывалось, что советник врио губернатора Орловской области по СМИ Сергей Лежнев в личных беседах сообщает о том, что проживает вместе со своим начальником, и по утрам они вместе делают зарядку.

— Сегодня утром ко мне на личный телефон позвонил сотрудник УВД по городу Орлу Андрей Замуруев и спросил, как можно установить личность автора публикации на «Орелграде» о сожительстве Лежнева и Клычкова, — поясняет владелец сайта «Орелград» Владислав Числов. — Я пояснил сотруднику полиции, что сам являюсь автором публикации. Тогда он пригласил меня на опрос в отдел полиции, так как к нему пришел некий отказной материал из прокуратуры. И он обязательно должен поговорить со мной как с автором и выяснить, что я имел в виду, когда готовил текст.

Непонятным остается тот факт, почему по отказному материалу прокуратуры полиция продолжает проводить проверку. Также неясно, кто написал заявление в прокуратуру для проверки материала. Очевидно, это могли сделать лишь два человека: Сергей Лежнев или Андрей Клычков.

— Я сомневаюсь, что Андрей Клычков занимается подобными вещами, однако в его команде, которая занимается работой со СМИ, это уже распространенное явление. Думаю, что подобные жалобы показывают неготовность его команды работать под пристальной публичной оценкой, — резюмировал Владислав Числов

Напомним, что ранее другой член команды врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова Наталья Рожкова писала жалобу в областную прокуратуру на владельца сайта «Орелград», и он удалил публикацию, которая с точки зрения Рожковой носила негативный характер и была основана на нереальных данных, опубликованных в 2013-2014 годах в открытых источниках. Также Наталья Рожкова стала фигурантом публикаций в федеральных СМИ на прошлой неделе, когда позвонила редактору газеты «Красная строка» и намекала на то, что у нее есть данные о подготовке «Красной строкой» негативного материала о строительстве Банного моста.

ИА «Орелград»