Следственный комитет проверит ПАТП-1

Силовики дадут оценку сложившимся обстоятельствам.

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку ситуации на МУ ПАТП-1, сообщили в ведомстве 1 февраля.

Как сообщал «Орелград» ранее, уволенные работники муниципального предприятия пожаловались на невыплату зарплаты за два месяца и выходного пособия, а также заподозрили властей в намеренном банкротстве ПАТП-1. Наше издание предполагало, что этими фактами заинтересуются силовики. Так и произошло.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление сложившейся ситуации на предприятии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СК.

ИА «Орелград»