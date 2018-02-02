Следственный комитет проверит ПАТП-1

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2.2.2018 | 16:11 Новости, Общество

Силовики дадут оценку сложившимся обстоятельствам.

Следственный комитет по Орловской области начал доследственную проверку ситуации на МУ ПАТП-1, сообщили в ведомстве 1 февраля.

Как сообщал «Орелград» ранее, уволенные работники муниципального предприятия пожаловались на невыплату зарплаты за два месяца и выходного пособия, а также заподозрили властей в намеренном банкротстве ПАТП-1. Наше издание предполагало, что этими фактами заинтересуются силовики. Так и произошло.

— В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление сложившейся ситуации на предприятии. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — добавили в СК.

ИА «Орелград»

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