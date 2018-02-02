В Орле поймали 50 взяточников

Подведены итоги борьбы с коррупцией в 2017 году.

Информация прозвучала на заседании коллегии прокуратуры Орловской области. Согласно ей, в 2017 году в нашем регионе было зарегистрировано 96 коррупционных преступлений, в том числе 50 фактов взяточничества. Так, зафиксировано (16 случаев получения и 12 — дачи взяток, а также один факт посредничества во взяточничестве. Кроме того, 21 преступлений было квалифицировано как мелкое взяточничество.

Наиболее резонансным стало дело бывшего следователя отделения линейного отдела МВД России на станции Орел Ольги Гудилиной. Как установил суд, она потребовала у родственника обвиняемого 500 тысяч рублей. За вознаграждение обещала исключить из предъявленного обвинения дополнительный квалифицирующий признак преступного деяния, что позволило бы смягчить наказание.

В результате сама оказалась на скамье подсудимых. Суд приговорил ее к штрафу в размере 3 млн рублей с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет. Кроме того, Гудилину лишили специального звания старший лейтенант юстиции.

Всего в 2017 году суды области вынесли 45 обвинительных приговоров в отношении 48 человек, совершивших коррупционные преступления. Среди них — 5 сотрудников правоохранительных органов, 12 глав муниципальных образований, 3 врача и другие должностные лица.

ИА «Орелград»