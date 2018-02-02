В орловской глубинке сельчане отсудили право на хорошую воду

Суд Хотынецкого района удовлетворил иск в защиту прав жителей деревни Пырятинка.

Как сообщили в суде, иск был подан Роспотребнадзором к администрации Алехинского сельского поселения. Поводом стало обращение жителей деревни Пырятинка. Они сообщили, что в населенном пункте нет централизованного водоснабжения. А колодец пришел в ветхое состояние. Обращения к чиновникам результата не дали, и сельчане решили пожаловаться в компетентные органы.

Была организована проверка. Сотрудники Роспотребнадзора осмотрели колодец и отобрали пробы воды. Были зафиксированы грубые нарушения санитарных норм и правил. Правда, в Пырятинке эксперты нашли еще один колодец – на окраине деревни.

Он возведен из железобетонных колец, но тоже оказался в ветхом состоянии. Исследование проб показало, что вода в нем не соответствует требованиям СанПин по санитарно-химическим показателям. Суд удовлетворил иск и обязал чиновников отремонтировать колодцы, установить ограждения, оборудовать подъемные механизмы, производить чистку и дезинфекцию и другое.

Добавим, что в деревне Пырятинка находятся всего пять жилых домов, в которых постоянно проживает шесть человек. Кроме того, имеются три дачи, владельцы которых приезжают в летнее время.

ИА «Орелград»