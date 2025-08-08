На Орловщину поступит 340 тысяч доз вакцины от гриппа

Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

Информация прозвучала в эфире телеканала «Первый областной».

Первая партия ожидается в конце августа – начале сентября. Запланированный общий объём позволит привить около 49% населения области. В минувшем году прививки сделали 48% орловцев.

По словам Румянцева, оптимальный период для этого — сентябрь и октябрь. В это время показатели ОРВИ, как правило, невысоки.

В первую очередь вакцинация коснётся школьников и учителей, медработников, тех, кто занят в сфере торговли. Также уделят внимание пожилым орловцам и лицам с хроническими заболеваниями. Кроме того, будет активизирована работа по вакцинации дошкольников и беременных.

ИА «Орелград»